Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे

नंबर 4- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 4 के लिए आज का दिन वित्तीय सफलता का कारक है. करियर व्यवसाय में लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. बेहतर व्यवस्था और सहयोग से उत्साहित रहेंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सहकारिता सामाजिकता बल पाएगी. व्यक्तिगत उपलब्धियां संवरेंगी. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेज बदलाव के कार्यों में रुचि रखते हैं. व्यवस्था की खामियों और खूबियों से अपनी राह बनाते हैं. आज इन्हें कामकाज पर फोकस रखना है. पेशेवर संबंध सुधार पर रहेंगे. शैली एवं व्यक्तित्व बल पाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा.
मनी मुद्रा- प्रबंधन पर फोकस होगा. प्रशासनिक मामलों में सूझबूझ से काम लेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे. रूप से मजबूत रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. प्रयासों में तेजी लाएंगे. सहकर्मियों का साथ रहेगा. संकोच कम होगा. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामले अपेक्षा से कमतर बने रह सकते हैं. वार्ताओं में बेहतर रहेंगे. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. प्रेम में सफलता पाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. भावनात्मक विषयों में में शुभता रहेगी. मन की बात कह पाएंगे. खुशियों का ध्यान रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- पहल पराक्रम की सोच बनी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा. वातावरण सुखकर रहेगा. सम्मान की भावना बढ़ेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. क्षमाभाव रखें.
फेवरेट नंबर- 1, 2, 5, 6, 7 और 8
फेवरेट कलर- ग्रे कलर
एलर्ट्स- वचन पूरा करें. नियम पर अमल करें. अकारण दखल से बचें.