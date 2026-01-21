Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे

नंबर 3- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सामान्य प्रभाव का है. करियर कारोबार में धैर्य से काम लेंगे. घर में सहजता बनी रहेगी. रुटीन मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चां पर सहज परिणाम बनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रभावशाली प्रदर्शन रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. व्यक्तिगत विषयों में लक्ष्य पूरे कर पाएंगे. व्यवस्था बेहतर बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवारेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. नेतृत्व क्षमता पर जोर देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं. पूरी पड़ताल के बाद सहमत होते हैं. आज इन्हें विनय विवेक और बड़प्पन बनाए रखना है. सुख रहेगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्यों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. नियमितता बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्यों पर फोकस बढ़़ाएंगे. आर्थिक गतिविधियों को धैर्य से आगे बढ़ाएंगे. लेनदेन के प्रकरण नियंत्रण में बने रहेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. सौदे समझौते सकारात्मक रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- संबंधों को निभाने में आगे रहेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ाने पर जोर रहेगा. रिश्ते सकारात्मक रहेंगे. संबंधों में सहज सुधार होगा. विनय विवेक बनाए रखेंगे. स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट मुलाकात होगी. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- मौके का लाभ लेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. खानपान में भव्यता बढ़ाएंगे. व्यवहार सुधार पाएगा. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 2, 3, 9

फेवरेट कलर- पाइनेपल

एलर्ट्स- लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. फोकस बढ़़ाएं. सरलता सजगता रखें.

