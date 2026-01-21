Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 2 वालों की अड़चनें होंगी दूर, संबंधों का लाभ उठाएंगे

नंबर 2- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 2 के लिए आज का दिन श्रेष्ठफलकारक है. प्रयासों को प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक प्रयास बल पाएंगे. समन्वय व सामंजस्य रखेंगे. लाभ बना रहेगा. नवकार्य करेंगे. सामंजस्यता और समभाव रखेंगे. आर्थिक पक्ष पर ध्यान देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति स्नेहिल स्वभाव के होते हैं. सबसे प्रेम रखते है. औरों से अधिक भावुक होते हैं. आज इन्हें साहस समन्वय और संतुलन बनाए रखना है. सूझबूझ साहस से आगे बढ़ेंगे. तेजी से परिणाम साधेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में जरूरी संवाद में प्रभावी रहेंगे. प्रयासों में सफल होंगे. सीख सलाह में समय देंगे. करियर रुटीन रहेगा. पद प्रतिष्ठा फोकस बनाए रखेंगे. सामंजस्यता और निरंतरता रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. सूझबूझ से जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. स्वजनों की भावनाओं पर ध्यान देंगे. अनुकूल समय बिताएंगे. सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव रहेगा. निजी मामले नियंत्रित रहेंगे. रिश्ते सहज संवार पाएंगे. प्रियजनों संग भ्रमण मनोरंजन संभव है. चर्चा के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- उत्साह बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय में रुटीन संवरेगा. परिजनों का साथ उत्साहित रखेगा. स्वास्थ्य संवार लेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे.

फेवरेट नंबर- 2, 3, 5 और 8

फेवरेट कलर- एक्वा ब्लू

एलर्ट्स- जोखिम से बचें. रुटीन संवारें. व्यवस्था बढ़ाएं.

