Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 August 2025: आर्थिक गतिविधि ध्यान दें, संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा

<p>नंबर 9</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन सामान्य से शुभ है. निजी मामलों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. पेशेवर गतिविधियां में सहजता बनाए रहेंगे. विनम्रता व विवेक से काम लेंगे. कामकाज में अनुशासन रखेंगे. आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे. लाभ प्रतिशत अपेक्षित रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों से तालमेल अच्छा रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति शारीरिक दक्षता से जुड़े विषयों में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बनाए रखना है. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. साझा भावना से कार्य करेंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. महत्वपूर्ण चर्चा और प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. व्यापार में स्पष्टता रखें. हितलाभ बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक गतिविधि ध्यान दें. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे. बजट बनाकर चलें.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- करीबियों से स्नेह अनुकूलन रहेगा. रिश्ते मधुर बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान बनाए रखेंगे. आपसी विवाद टालेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. मेलजोल बढ़़ाएंगे. प्रेम में आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता बड़प्पन रखेंगे. परस्पर भरोसा जीतेंगे. कार्यशैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. मनोबल बना रहेगा.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- सिंदूरी</p>

<p>एलर्ट्स- व्यवस्था पर बल दें. स्पष्टता बनाए रखें. जोखिम न उठाएं.</p>

---- समाप्त ----