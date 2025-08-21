scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 August 2025: सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा, निरंतरता बनाए रखेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 21 August 2025: पेशेवर उचित स्थान पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बड़ों का आदर बनाए रखते हैं. नीतियों के जानकार व अच्छे समालोचक होते हैं. रिसर्च विषयों में रुचि रखते है. आज इन्हें उत्साह व अनुकूलता बनाए रखना है. सहज सक्रियता दिखाएंगे.

seven horoscope
<p>नंबर 7</p>

<p>21 अगस्त 2025 का मूलांक 3 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहयोगी है. आपकी कोशिशों को लोगों का समर्थन बना रहेगा. विभिन्न योजनाओं को गति देंगे. करियर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी. जरूरी विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लाभ विस्तार के प्रयास बनेंगे. पेशेवर उचित स्थान पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति बड़ों का आदर बनाए रखते हैं. नीतियों के जानकार व अच्छे समालोचक होते हैं. रिसर्च विषयों में रुचि रखते है. आज इन्हें उत्साह व अनुकूलता बनाए रखना है. सहज सक्रियता दिखाएंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाज का स्तर बेहतर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र के वातावरण में सुधार आएगा. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे. प्रबंधन प्रभावपूर्ण बना रहेगा. योजनानुसार आगे बढेंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. निरंतरता बनाए रखेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- पारिवारिक विषय नियंत्रित रहेंगे. अनुशासन पर बल बना रहेगा. रिश्तों को साधने में सफल रहेंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. मेलजोल बढाने में रुचि रहेगी. घर में सुख सौख्य रहेगा. प्रेम स्नेह के क्षण निर्मित होंगे. संवाद में सहजता रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. प्रभाव में वृद्धि रहेगी. खानपान सामान्य रहेगा. व्यक्तित्व व जीवनशैली संवरेगी. विभिन्न कार्यां से जुड़े रहेंगे.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर्स- दलदली</p>

<p>एलर्ट्स- अनुशासन बढ़ाएं. तनाव व भ्रम से मुक्त रहें. व्यर्थ बातें अनसुनी करें.</p>

