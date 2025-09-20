Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 September 2025: बड़ी सोच बनाए रखेंगे, साख सम्मान में वृद्धि होगी

नंबर 9

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज अंक 9 के लिए सुखद है. सफलता को बढ़ाने में रुचि रहेगी. करियर व्यापार में तेजी बनाए रखें. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कामकाज में सहजता बनाए रखेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बल पाएगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साझीदारी के कार्य में निपुणता बनाए रखते हैं. महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं. सबका साथ समर्थन बनाए रखते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाए रखना है. भव्यता पर जोर रहेगा. मेलजोल में रुचि बनाए रखेंगे. सबका साथ एवं सहयोग प्राप्त होगा. बच्चों से तालमेल बढ़ाएंगे. वातावरण अनुकूल बना रहेगा. संकोच का त्याग करें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में तेजी से आगे आएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. लक्ष्य पूरे करेंगे. दूर के मामले पक्ष में बनेंगे. व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. जिम्मेदारों और अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. आधुनिक सुधारों पर जोर देंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में उत्साह पर बल होगा. अनुकूलन बनाए रखेंगे. निजीजीवन खुशहाल रहेगा. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. व्यवहार में सहजता सौम्यता बढ़ेगी. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. प्रियजनों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. रिश्तों में सुख बना रहेगा. संकोच का भाव दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. सेहत में बेहतर बने रहेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. तेजी रखेंगे. रक्त के संबंध संवार पाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 8 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुआ

एलर्ट्स- दिखावा न करें. सहज रहें. विनम्रता व स्नेह से आगे बढ़ें. बड़ा सोचें

