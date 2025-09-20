scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 September 2025: संतुलित व्यवहार रहेगा, लाभ संवारेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 20 September 2025: इन्हें आज उचित दिशा में बढ़ना है. भेंटवार्ता में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. जरूरी लक्ष्य बनाए रखेंगे. कर्मठता व पेशेवरता बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. शनि के अंक 8 के लिए आज का दिन शुभवर्धक है. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. सकारात्मक संकेत और संयोग बने रहेंगे. कार्य व्यापार में सहजता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. जीत का भाव बढ़ेगा. नए अनुबंधो की रूपरेखा बनेगी. भव्यता पर जोर देंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सूझबूझ अच्छी बनी रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति संवेदनशीलता और मानवीय स्वभाव बनाए रखते हैं. उच्च अवसर का लाभ उठाते हैं. इन्हें आज उचित दिशा में बढ़ना है. भेंटवार्ता में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. जरूरी लक्ष्य बनाए रखेंगे. कर्मठता व पेशेवरता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सुधार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ अच्छा बना रहेगा. कामकाज में समय देंगे. फोकस बनाए रखेंगे. समकक्षों और सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. रुटीन कार्य आगे बढ़ाएंगे. सामंजस्यता रखेंगे. प्रबंधकीय विषयों में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. संतुलित व्यवहार रहेगा. लाभ संवारेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रबंधन संवारेंगे, ढिलाई से बचें 
पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी, अवसर का लाभ लेंगे.  
लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी 
प्रभाव बनाए रखेंगे, कार्यगति संवारेंगे 
वित्तीय मामले बखूबी बनेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे 
Advertisement

पर्सनल लाइफ- परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ाएंगे. सभी से स्नेह और विश्वास रखेंगे. परिजनों का भरोसा बढ़ाएंगें अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. पारिवारिक खुशियों में शामिल होंगे. करीबियों का साथ रहेगा. व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान देंगे. सहज संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवन स्तर संवार पर बना रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. यात्रा हो सकती है. उत्साह मनोबल ऊंचा रखेंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 5 8 9

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- जिम्मेदारों व वरिष्ठों की सुनें. समय लेकर भेंट के लिए जाएं. रुटीन रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement