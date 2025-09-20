Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 September 2025: प्रबंधन संवारेंगे, ढिलाई से बचें

नंबर 7

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उछाल बनाए रखेगा. कार्यविस्तार के अवसर बनेंगे. करियर कारोबार में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. इच्छित प्रयास गति पाएंगे. लाभार्जन अपेक्षित बने रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. कामकाज में सफलता बढ़ेगी. केतु के अंक 7 के व्यक्ति पूरी लगन व मेहनत से कार्य करते हैं. अपना सौ प्रतिशत देने का प्रयास करते हैं. संतुलऩ बनाए रखते हैं. आज इन्हें उच्च सफलता के संकेत मिल सकते हैं. करीबियां के सहयोग से राह संवरेंगी. उचित दिशा में कार्य करेंगे. बड़ों से बनाकर चलेंगे. प्रबंधन संवारेंगे. ढिलाई से बचें. बड़ा सोच बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- प्रबंधन के प्रयास बेहत रहेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवरता पर बल देंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. योग्यता प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कामकाज में सहज रहेंगे. आर्थिक विषयों में सकारात्मक रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. सहायकों पर नियंत्रण रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम नेह की भावना पर जोर बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. अपनों में प्रभाव बढ़ेगा. व्यक्तिगत मामले पक्ष में रहेंगे. सुख सौख्य पर ध्यान देंगे. प्रियजनों संग समय बीतेगा. हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- योग व्यायाम बढाएंगे. खानपान में सहजता रहेगी. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में न आएं. विनम्रता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गहरा भूरा

एलर्ट्स- भेदभाव से बचें. असामाजिक कार्योंं से दूर रहें. जोखिम नहीं लें.

---- समाप्त ----