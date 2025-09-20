Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 September 2025: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी, अवसर का लाभ लेंगे.

नंबर 6

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए शुभकारी है. कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले अपेक्षा के अनुरूप बनेंगे. अनुपालन अनुशासन पर जोर रखेंगे. क्षमता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. जिद जल्दबाजी और अनावश्यक मामलों से दूर रहेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति वैभवपूर्ण भोग विलास से भरा जीवन जीने का भाव रखते हैं. अच्छे सलाहकार होते हैं. नया सोचते है. आज इन्हें चर्चा संवाद पर बल बढ़ाना है. अवसर का लाभ लेंगे. घर परिवार में प्रेम स्नेह रहेगा. सबके प्रति आदर भावना बढ़ेगी. अपनों के लिए विशेष करेंगे. दिखावे का भाव बना रहेगा.

मनी मुद्रा- प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. बड़प्पन पर जोर बनाए रखेंगे. कामकाजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अधिकारी वर्ग का समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता रखेंगे. उचित अवसर भुनाने की सोच रहेगी.

पर्सनल लाइफ- निजी विषयों पर नियंत्रण बनाए रखें. प्रेम नेह के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. अपनों की भावनाओं को आदर देंगे. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. साथीगण समर्थन बढ़ाएंगे. मित्रों का आगमन संभव है. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामलों में रुचि बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य साधारण बना रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. भौतिक संसाधनां में वृद्धि होगी. भव्यता बनाए रखेंगे. योग ध्यान पर जोर देंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- सिल्वर

एलर्ट्स- अफवाह न बढ़ाएं. कमियों को अनदेखा करें. सजग रहें. क्रोध से बचें.

