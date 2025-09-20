scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 September 2025: लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 20 September 2025: तथ्यात्मक विषयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. प्रभावी सहयोगी ओर सहचर होते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाए रखना है. उत्साह व विश्वास से बात रखेंगे.

five horoscope
नंबर 5

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उत्तम फलदायक है. सभीं क्षेत्रो में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. विविध गतिविधियों पर जोर बनाए रखेंगे. चहुंओर अच्छे लाभ के संकेत बने हैं. विभिन्न परिणाम बल पाएंगे. सकारात्मक समय बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में अवसर रहेंगे. कामकाजी सफलता की संभावना अच्छी हैं बुध के अंक 5 के व्यक्ति लिपकीय कार्य में दक्ष होते हैं. तथ्यात्मक विषयों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. प्रभावी सहयोगी ओर सहचर होते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाए रखना है. उत्साह व विश्वास से बात रखेंगे. स्वजनों का साथ समर्थन रहेगा. वरिष्ठजन सहयोगी रहेंगे. विभिन्न विषयों में सक्रियता रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर पर फोकस रहेगा. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. उच्चाधिकारी प्रसन्न बने रहेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. घर में शुभता का संचार बढ़ेगा. समर्पण का भाव रहेगा. कमतर बातों को अनदेखा करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. भेंट मुलाकात में रुचि बढ़ाएंगे. भावनात्मक मामलों में मजबूत रहेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों का समर्थन बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कामकाज में रुचि रखेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. खानपान आकर्षक रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढेंगे. दक्षता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर-  1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण रखें. चर्चा संवाद बढ़ाएं. कार्यगति संवारें.

---- समाप्त ----
