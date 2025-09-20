Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 September 2025: प्रभाव बनाए रखेंगे, कार्यगति संवारेंगे

नंबर 4

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए आज का दिन सामान्य से अच्छा है. मित्रों और समकक्षों का साथ बना रहेगा. सभी जन मददगार बने रहेंगे. व्यवस्था का पालन करेंगे. कारोबार में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवर लाभ पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिजन सुख सौख्य बढ़ाएंगे. करीबी सहयोग रखेंगे. निजी मामलों में गति बढ़ाएंगे. सबसे मिलकर चलेंगें. वार्ता के अवसर भुनाएंगे. मजबूती से पक्ष रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्तियों में तथ्यगत सूझबूझ व स्पष्टता होती है. कामकाज पर फोकस रखते हैं. स्वहित के लिए हरसंभव कोशिश करते हैं. आज इन्हें सजगता बनाए रखना है.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत योग्यतानुरूप रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक मामले हितकर बने रहेंगे. विभिन्न विषयों में संतुलन बनाए रखेंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. कारोबार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. सहजता से आगे बढेंगे. आदरभाव बना रहेगा. सबके सहयोग की सोच रहेगी. प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्यगति संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों को प्रभावित करेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. करीबी उत्साह बढ़ाएंगे. संबंधियों का ध्यान रखेंगे. मन की बात कहेंगे. संकोच कम होगा. स्थिति अनुरूप वाणी व्यवहार रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों का भरोसा जीतेंगे. समन्वय बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत मामलों में निरंतरता बनी रहेगी. असहजताएं दूर होंगी. साज संवार पर ध्यान देंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- ग्रे कलर

एलर्ट्स- नकारात्मकता से प्रभावित न हों. सकारत्मक बने रहें. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----