Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 September 2025: चर्चा संवाद संवार पाएगा, बजट से चलेंगे

नंबर 1

20 सितंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन औसत फल बनाए रखने वाला है. विनय विवेक से परिणाम साधने की कोशिश होगी. सामाजिकता व सहकारिता बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में संतुलन रखेंगे. साहस से कार्य सधेंगे. रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. धार्मिक कार्योंं में रुचि रहेगी. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. प्रबंधन से जुड़ाव रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति व्रत संकल्प में अटल रहते हैं. लोगों की मदद करने वाले होते हैं. आज इन्हें रुटीन पर बल देना है. संरक्षण का भाव बढ़ाएं. पहल से बचें. महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें. निजी परिस्थितियां संवारें.

मनी मुद्रा- सभी पक्षों को व्यवस्थित बनाए रखें. सहजता बढ़ाने का प्रयास करें. तैयारी से आगे बढ़ें. पेशेवर तौरतरीके अपनाएं. कामकाजी संबधों में आकर्षण बनाए रखेंगे. लक्ष्य के प्रतिस्पष्टता बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ाएंगे. समकक्षों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद संवार पाएगा. बजट से चलेंगे.

पर्सनल लाइफ- जीवन में हर्ष आनंद बनाए रखने के प्रयास बढ़ाएंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में सरलता रखें. साथीगण सहयोगी होंगे. रिश्तों में मजबूती रखेंगे. प्रेम के मामले सफल रहेंगे. करीबियों से जरूरी बात कह पाएंगे. भेंट मुलाकात बेहतर रहेगी. व्यक्ति विशेष से लगाव अनुभव करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनशैली सामान्य रहेगी. आत्म नियंत्रण बढ़ाएं. खानपान संवारें. साज संवार रखें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर्स- जामुनी

एलर्ट्स- अहंकार त्यागें. व्यर्थ वार्तालाप से बचें. समय प्रबंधन बनाए रखें.

---- समाप्त ----