Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 October 2025: उपलब्धियां बढ़ेंगी, आर्थिक विषयों में बेहतर रहेंगे

नंबर 9

20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 9 के लिए उत्तम फलदायक है. करियर कारोबार में उछाल बेहतर बनाए रखेंगे. परिजन जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. सकारात्मकता बढ़त पर बनी रहेगी. अधिकारियों व वरिष्ठों का साथ विश्वास उत्साहित रखेगा. मित्रों व सहयोगियों से भेंट होगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर परिवार में उत्सव आनंद बना रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कार्यऊर्जा के प्रदर्शन में आगे होते हैं. शारीरिक बल भरपूर होता है. आज इन्हें लाभ विस्तार पर जोर देना है. विविध वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. आर्थिक विषयों में बेहतर रहेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक अवसर अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. करियर व्यापार में लक्ष्य पूरे होंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. परस्पर सामंजस्य बना रहेगा. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. सभी से सामंजस्य की सोच रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा.

पर्सनल लाइफ- अपनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजनों का साथ समर्थन रहेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा कर पाएंगे. निजीजीवन सुखकर रहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार लेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन को संवारेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल बना रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. विविध मामले सकारात्मक रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- रेड रोज

एलर्ट्स- सरल रहें. विवाद में न आएं. निवेश पर अंकुश रखें.

