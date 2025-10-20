scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 October 2025: लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे, कामकाज में समय दें

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 20 October 2025: व्यवहार में सरलता रखते हैं. इन्हें आज उत्साह रखना है. हड़बड़ी व उतावली से बचें. वार्ताओं में सहयोग बढ़ाएं. लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8
20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 8 के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रयासों में सक्रियता लाने में सहायक है. समकक्षों से सहयोग मिलेगा. कार्य व्यापार संतुलित बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता रहेगी. संबंधों में सहज रहेंगे. सुख सौख्य और सकारात्मकता रहेगी. घर परिवार में सामंजस्यता पर जोर देंगे. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में श्रमशील व कर्मठ रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का स्वभाव शांतिप्रिय होता है. व्यवहार में सरलता रखते हैं. इन्हें आज उत्साह रखना है. हड़बड़ी व उतावली से बचें. वार्ताओं में सहयोग बढ़ाएं. लक्ष्य साधने का प्रयास रखेंगे. कामकाज में समय दें.

मनी मुद्रा- कामकाज में निरंतरता बनाए रहेंगे. कार्यगति की तेज बनी रहेगी. सूझबूझ और सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. प्रबंधन में आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों व अधिकारियों से भेंट होगी. बड़ी सोच रहेगी.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों को जोड़कर चलेंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. प्रेम पक्ष संवार पाएगा. करीबियों और परिजनों का भरोसा बढे़गा. स्वजनों को अचंभित कर सकते हैं. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. संबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. खुशियों में शामिल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नियंत्रण बढ़ाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ेंगे 
अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे, सहजता से आगे बढेंगे 
कार्य अवरोध दूर होंगे, सूझबूझ व सामंजस्य रखेंगे 
मितभाषी रहें, जिद व अहंकार से बचें 
पेशेवरता बढ़ाएंगे, सबसे सामंजस्य रहेगा 

हेल्थ एंड लिविंग- कार्योंं में सुधार बनाए रखेंगे. यात्रा हो सकती है. प्रयास बेहतर रहेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9
फेवरेट कलर्स- एक्वा कलर
एलर्ट्स- भ्रम से बचें. वार्ता में स्पष्टता बढ़ाएं. लेनदेन में सजगता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement