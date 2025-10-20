scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 October 2025: नियंत्रण बढ़ाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 20 October 2025: आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बढ़ाना है. संबंधों में समन्वय रखेंगे. कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. विविध विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे.

X
seven horoscope
seven horoscope

नंबर 7
20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभता को बनाए रखेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. अधिकारीवर्ग व समकक्ष सहयोगी होंगे. तेजी बनाए रखेंगे. चहुंओर शुभता का संचार बना रहेगा. उपलब्धियों को बल मिलेगा. मित्रों को समय देंगे. करियर कारोबार में उछाल रहेगा. विभिन्न गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम समय से पूरा करते हैं. लक्ष्य पूरा होने तक आलस्य नहीं दिखाते हैं. आज इन्हें व्यवस्था पर फोकस बढ़ाना है. संबंधों में समन्वय रखेंगे. कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. विविध विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. प्रबंधन की कार्यगति तेज रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में रहेंगे. पेशेवरों में आत्मविश्वास रहेगा. योग्यता प्रदर्शन से सबका दिल जीतेंगे. समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. रिश्तों में प्रभाव बढ़ेगा. अपनों पर ध्यान देंगे. सुख सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्र सहयोगी होंगे. परस्पर विनम्रता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन पर जोर देंगे. योग व्यायाम व खानपान में सुधार लाएंगे. सभ्यता भव्यता पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी न करें. मनोबल ऊंचा रखेंगे.


फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9
फेवरेट कलर्स- मडकलर
एलर्ट्स- पहल बढ़ाएं. जोखिम से बचें. भ्रम व बहकावे में न आएं.

लेटेस्ट

