Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 October 2025: कार्य अवरोध दूर होंगे, सूझबूझ व सामंजस्य रखेंगे

नंबर 5

20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणामों को बढ़ाने और महत्वाकांक्षा को बल देने वाला है. हर क्षेत्र में इच्छित सफलता पाएंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. आर्थिक मामले अनुकूल बने रहेंगे. रुटीन संवार पर बना रहेगा. भेंटवार्ता को बल मिलेगा. सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. सफलता का परचम बुलंद रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवस्था बनाकर रखते हैं. एजेंटशिप में निपुण रहते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पाने का प्रयास बढ़ाना है. व्यवस्था पर नजर बनाए रखना है. रुटीन रखेंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबित मामले गति लेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में गति बनी रहेगी. बड़ा कर दिखाने का भाव रहेगा. समकक्षों सहयोगियों पर भरोसा बढ़ेगा. आर्थिक मामले बेहतर रहेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ेंगे. पेशेवर अवसरों को भुनाएंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. करियर में बढ़त बनी रहेगी. कार्य अवरोध दूर होंगे. सूझबूझ व सामंजस्य रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुधार बना रहेगा. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. करीबियों से मधुर संबंध बनेंगे. परिवार का विश्वास जीतेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- समता संतुलन बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवस्था बल पाएगी. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8

फेवरेट कलर्स- स्काई ब्लू

एलर्ट्स- बजट नियंत्रित रखें. खर्च पर अंकुश बढ़ाएं. धूर्त से दूरी रखें.



---- समाप्त ----