Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 October 2025: मितभाषी रहें, जिद व अहंकार से बचें

नंबर 4

20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सामान्य प्रभाव का बना है. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. आर्थिक कार्योंं में रुटीन रखेंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन बल पाएगा. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेजी से धन कमाने की चाह में समाज के प्रचलित तरीकों से इतर भी प्रयास बनाए रखते हैं. इससे अक्सर नुकसान भी उठाते हैं. आज इन्हें कार्यक्षेत्र में फोकस रखना है. टीम भावना से काम लेना है. संबंधों में मिठास लाएंगे. व्ववस्था व सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. आवश्यकता के अनुरूप तैयारी रखेंगे. करियर व्यापार में स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी. पेशेवर प्रभाव को बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. बड़ो की सीख सलाह रखें. मितभाषी रहें. जिद व अहंकार से बचें.

पर्सनल लाइफ- जीवन में निजी मामलों में सुधार आएगा.घर परिवार में सुख रहेगा. साथी सहयोगी होगा. प्रेम के मामले सुखद रहेंगे. परिजनों से बात कह पाएंगे. भेंट की स्थिति बनी रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शैली सामान्य रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें. उत्साहित बने रहेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- आत्मनियंत्रण बढ़ाएं. आलोचकों से प्रभावित न हों. सोच बड़ी रखें.

