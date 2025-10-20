scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 20 October 2025: पेशेवरता बढ़ाएंगे, सबसे सामंजस्य रहेगा

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 20 October 2025: आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. योजनाओं में अनुकूलन रखेंगे. व्यवस्था के प्रति आकर्षण रहेगा. साख और सम्मान बढ़त पर बने रहेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3
20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 3 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. सभी क्षेत्रों में कार्यगति संवरेगी. अधिकारी वर्ग से भेंट होगी. लाभ और प्रभाव को बढ़ाने के अवसर बढें़गे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. परिजन मददगार होंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. भवन वाहन की प्राप्ति संभव होगी. कामकाज में शुभता बनी रहेगी. विभिन्न कार्योंं को गति देंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति ज्ञान और अनुभव का संतुलन बना कर रखते हैं. आकस्मिक बदलावों से असहज हो जाते हैं. आज इन्हें तेजी से कार्य करना है. योजनाओं में अनुकूलन रखेंगे. व्यवस्था के प्रति आकर्षण रहेगा. साख और सम्मान बढ़त पर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार के मामलों में बड़ी सफलता पाएंगे. लाभ का प्रतिशत बेहतर बनाए रहेंगे. कार्यगति बेहतर रखेंगे. वाणिज्यिक कार्योंं में उम्मीद से अच्छा करेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर होगा. पेशेवरता बढ़ाएंगे. सबसे सामंजस्य रहेगा. विविध परिणाम अनुकूल रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों की सीख सलाह को सम्मान देंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. घर में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. स्वजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. अपनों का साथ समर्थन बना रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. सबके हितों को साधेंगे. वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रबंधन पर ध्यान देंगे, अनुशासन बढ़ाएंगे 
निसंकोच आगे बढ़ेंगे, सक्रियता दिखाएंगे 
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे 
मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर 
मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा 

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था बढ़ाएंगे. साक्षात्कार में सहज रहेंगे. शारीरिक असहजता दूर होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.फेवरेट नंबर- 1 2 3 9
फेवरेट कलर्स- ऑरेंज
एलर्ट्स- भावुकता से बचें. उतावली न दिखाएं. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement