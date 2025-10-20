scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 October 2025: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, सक्रियता दिखाएंगे

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 20 October 2025: अन्य के मामलो मे अनावश्यक दखल नहीं देते हैं. आज इन्हें मित्रों से नजदीकी बढ़ाना है. नजरिया बड़ा रखना है. स्पष्टता बनाए रखेंगे.

नंबर 1
20 अक्टूबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 3 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हितप्रद बना रहेगा. जिम्मेदारों व वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर कारोबार में उछाल के मौके बनेंगे. विविध मामलों में तेजी रखेंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. प्रबंधन व अनुशासन बढ़ाएंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं. काम से काम रखते हैं. अन्य के मामलो मे अनावश्यक दखल नहीं देते हैं. आज इन्हें मित्रों से नजदीकी बढ़ाना है. नजरिया बड़ा रखना है. स्पष्टता बनाए रखेंगे. मित्र एवं परिजन सहयोगी होंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

मनी मुद्रा- सभी क्षेत्रां में सक्रियता बनाए रहेंगे. आधुनिक योजनाओं व कार्योंं से जुड़ेंगे. कारोबारी लक्ष्यों को साधेंगे. करियर व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारीगण सहयोगी रहेंगे. समकक्षों व सलाहकारों से सानिध्य बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार का सहयोग बना रहेगा. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. संबंध मधुर रखेंगे. नवीन गतिविधियों से जुड़ेंगे. रिश्तों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन की बात कह सकेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का साथ बना रहेगा. प्रेम प्रसंग मधुर बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कमतर बातों को अनदेखा करें. जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7  
फेवरेट कलर्स- डीप पिंक
एलर्ट्स- लोभ न करें. प्रलोभन में न आएं. पूर्वाग्रह से बचे. फोकस बढ़ाएं.

