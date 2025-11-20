Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 November 2025: अवसरों पर ध्यान देंगे, जानें आज क्या है आपका लकी नंबर

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य बना रहेगा. निजी विषयों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रहेगी. रिश्तों में अनुशासन व अनुपालन बनाए रखेंगे. पेशेवरता पर ध्यान दें. बड़प्पन से काम लें. कामकाज में आत्मविश्वास बनाए रखें. प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. सहजता से आगे बढ़ें. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति नियमों का सम्मान करते हैं. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं. बड़ें की आज्ञा का अनुसरण बखूबी करते हैं. आज इन्हें करीबी की बातों का ध्यान से सुनना है. परंपरा संस्कारों को बल देंगे. जिम्मेदारी को निभाएंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. सृजनात्मक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. विनम्र बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर परिणामों में धैर्य से काम लेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश होगी. करियर व्यापार औसत रहेगा. अवसरों पर ध्यान देंगे. अनुबंधों में रुचि लेंगे. ज्ञान और कौशल का लाभ मिलेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. धैर्य बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. भावनाओं का आदर करेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. साथीगण सहयोग रखेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. सुख सौख्य बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखप्रद रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. दिखावे से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संबंधों पर जोर देंगे. व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व में सुधार होगा. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- सिंदूरी

एलर्ट्स- प्रलोभन में आने से बचें. धूर्त से सावधान रहें. क्रोध त्यागें.

