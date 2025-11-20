Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 November 2025: संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे, नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सकारात्मकता बढ़ाने का संकेतक है. सभी क्षेत्रो में उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. सूझबूझ व सहकारिता से काम लेंगे. पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे. रचनात्मक बढ़ाएंगे. नवीन विषयों से जुड़ेंगे. अपनों से मेलजोल बढ़ाने पर जोर होगा. कामकाजी प्रयासें से लगाव रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्र एवं परिजन सहयोगी होंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति स्वयं सरलता व सादगी में विश्वास रखते हैं. कला विषयों में रुचि होती हैं. आज इन्हें नजरिया विशाल बनाए रखना है. कामकाज में स्पष्टता रखें. घर परिवार का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. अधिकारी वर्ग सहयोग बनाए रहेगा. पेशेवर प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करेंगे. समकक्षों व सलाहकारों से सानिध्य बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर साधने में सफल होंगे. व्यापार पर बल देंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सक्रियता दिखाएंगे. प्रयासों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रेम स्नेह बना रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. संबंधों में मधुरता बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन की बात सहजता से कह सकेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे. नकारात्मक बातों को अनदेखा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आपसी सामंजस्य बना रहेगा. रहनसहन अच्छा होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेहमान आएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- पीतांबरी

एलर्ट्स- निवेश पर अंकुश लाएं. चर्चा संवाद में सहजता बढ़ाएं. ओछों से दूरी रखें.

