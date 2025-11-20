scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 November 2025: सूझबूझ से परिणाम साधेंगे, रुटीन बेहतर रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 20 November 2025: आवश्यकता के अनुरूप तैयारी रखेंगे. करियर व्यापार में गति बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ा रहेगा. चर्चा संवाद पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए कामकाज में उच्च स्थि्ित बनाए रखने वाला है. चहुंओर सहज परिणाम बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यों में फोकस बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्तियों गहरा आकर्षण होता है. हर विषय की बारीकियों पर ध्यान देते हैं. आज इन्हें सहजता से कार्यों को आगे बढ़ाना है. सहकार की भावना से काम लेना है. आपसी समन्वय बनाए रखना है. व्ववस्था में विश्वास बढ़ाएंगे. आधुनिक नजरिया बनाए रहेंगे. साहस बढ़ेगा.

मनी मुद्रा- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. विविध विषयों में तेजी बनी रहेगी. कामकाज में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. आवश्यकता के अनुरूप तैयारी रखेंगे. करियर व्यापार में गति बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ा रहेगा. चर्चा संवाद पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य में सुख सौख्य बढे़गा. अपनों से बहस विवाद से बचेंगे. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा. साथी सहयोगी साथ निभाएंगे. प्रेम के मामले पूर्ववत् रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह पाएंगे. भेंट की स्थिति रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संवारेंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व असरदार रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 9  

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- स्वयं पर ध्यान दें. नियंत्रण बढ़ाएं. आलोचना से बेअसर रहें.

---- समाप्त ----
