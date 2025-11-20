scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 November 2025: रिश्तों में सुधार आएगा, अतिथि आगमन बना रहेगा

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 20 November 2025: अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मांगलिक आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. संबंध सुखप्रद रहेंगे.

five horoscope
मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन अवसरों को भुनाने में सहयोगी है. पारिवारिक मामलों में मिठास बनी रहेगी. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. मेल मुलाकात के अवसर बढें़गे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर होगा. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति की समझ प्रभावपूर्ण होती है. सूझबूझ से समस्याओं के हल निकालने में तेज होते हैं. आज इ्रन्हें कार्ययोजनाओं को संवारना है. धैर्यपूर्वक आगे बढते रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. संकोच दूर होगा.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामलों को शुभता बनी रहेगी. कार्य समय से पूरे करेंगे. सहकर्मियों का विश्वास जीतेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. सभी क्षेत्रों में विविध प्रयास बनाए रहेंगे. वरिष्ठ प्रभावित रहेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अनुशासन बढ़ा हुआ रहेगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सबके प्रति प्रेम और स्नेह का भाव रहेगा. परिजनों से संबंध मधुर रहेंगे. घर परिवार में सामंजस्यता रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन बना रहेगा. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मांगलिक आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. संबंध सुखप्रद रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख बढ़ेगी. रुटीन बनाए रहेंगे. निजता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स- व्यर्थ संवाद न बढ़ाएं . नपातुली बात कहें. जिम्मेदारी स्वीकार करें.

