Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 November 2025: सफलता प्रतिशत संवरेगा, कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.
नंबर 4- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए किस्मत की गाड़ी को गति देने में सहयोगी है. आस्था विश्वास बल पाएंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. करियर कारोबार में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ और विश्वास पाएंगे. मित्रों व सहयोगियों से भेंट होगी. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. घर परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि बनाए रखेंगे. परिजनों से नजदीकी बढ़ाएंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति तेजी से आगे आने का भाव रखते हैं. आकस्मिक सफलता में भरोसा होता है. आज इन्हें लाभवृद्धि पर जोर देना है. पेशेवरता बढ़ाएं.
मनी मुद्रा- करियर मेंइच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. मान सम्मान के मौके बनेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. तेजी से आगे आने की सोच रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. विभिन्न लक्ष्य साधेंगे. सबसे सामंजस्य बना रहेगा.
पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ आत्मविश्वास बढ़ाएगा. अपनों के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. निजी जीवन खुशहाल बनारहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार पाएंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन पर ध्यान देंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सेहत के मामले संवरेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8
फेवरेट कलर्स- ब्राउन
एलर्ट्स- सक्रियता बढ़ाएं. व्यर्थ दिखावे में न आएं. निवेश पर नियंत्रण रखें.