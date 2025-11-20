Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 20 November 2025: आर्थिक प्रयासों में रुटीन बनाए रखें, सहजता सजगता से आगे बढ़ें

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

और पढ़ें

नंबर 3- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन सुखदायक है. कामकाज में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ और प्रभाव पूर्ववत् बना रहेगा. विविध मामलों में आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. अनुशासन पर भरोसा बढ़ेगा. अधिकारियों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. करीबियों से मधुर संबंध बने रहेंगे. गुरु के अंक 1 के व्यक्ति तोलमोल कर बात रखते हैं. हर शब्द को महत्व देते हैं. जिम्मेदारी लेने में सबसे आगे होते हैं. नियमितता बनाए रखते हैं. आज इन्हें अपनों से बेहतर संवाद बनाए रखना है. लक्ष्य पर नजर बनाए रखें. सभी को साथ लेकर चलें.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में विवेक विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में रुटीन बनाए रखें. सहजता सजगता से आगे बढ़ें. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा. आर्थिक मामले नियंत्रित बने रहेंगे. अतिउत्साह व दिखावे में नहीं आएं. समकक्षों से सामंजस्य रखें. लंबित मामलों में धैर्य से काम लें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. स्वजनों की खुशी को बनाए रखेंगे. एक दूसरे का विश्वास जीतेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. स्वयं को सहज बनाए रखेंगे. संबंधियों से प्रेम स्नेह बढ़ेगा. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे. सहयोग बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति संवारें. व्यवस्था पर बल दें. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- सुनहरी

एलर्ट्स- व्यर्थ चर्चा से दूर रहें. पूर्वाग्रह से बचें. अहंकार न करें.

---- समाप्त ----