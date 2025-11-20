Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 20 November 2025: मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, स्पष्टता बनाए रखेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभफल देने वाला है. निजी कार्यों को गति देंगे. पेशेवर संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. मित्रों को समय देंगे. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. करियर व्यापार में रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. भावनात्मक मामले संवार पर बने रहेंगे. करीबियों को जोड़कर चलेंगे. चंद्रमा को अंक 2 के व्यक्ति लोगों के मन को जीतने वाले होते हैं. वातावरण के प्रति संवेदनशील और सक्रियता बनाए रखने वाले होते हैं. इन्हें आज जिद से बचना है. भेंटवार्ताओं में सहयोग बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. कामकाज में सहज रहेंगे.

मनी मुद्रा- वित्तीय प्रयास बल पाएंगे. करियर व्यापार के मामलों में प्रभाव रहेगा. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस बनाए रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. सृजनात्मक कार्य गति लेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. घर परिवार में अपनों से मेलजोल बेहतर बनाए रखेंगे. प्रेम पक्ष बल पाएगा. करीबियों और परिजनों का भरोसा जीतेंगे. स्वजनों को समय देंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. स्पष्टता बनाए रखेंगे. खुशियों में शामिल होंगे. विविध मामले संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विरोधी शांत बने रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर रहेंगे. उत्साह मनोबल बनाए रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर्स- ऑरेंज

एलर्ट्स- अतार्किक कार्य से दूरी बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता रखें.

