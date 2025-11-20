Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 November 2025: अपनों पर ध्यान रखेंगे, मन के मामले पक्ष में रहेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 20 नवंबर 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए आज का दिन करियर को बढ़ावा देने वाला है. कामकाज में श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे. चहुंओर तेज गति बनाए रखेंगे. मित्र व समकक्ष सहयोगी रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सादगी शालीनता में भी भव्यता बनाए रखते हैं. लोगों के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हैं. नेतृत्व में आगे होते हैं. गुरुजनों को महत्व देते हैं. आज इन्हें कार्यव्यवस्था पर फोकस बढ़ाए रखना है. कार्य व्यापार में गतिशीलता बनाए रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.

मनी मुद्रा- प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. वाणिज्यिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे.घ् पेशेवरों में परस्पर सहयोग और विश्वास बना रहेगा. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. व्यावसायिक मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. आर्थिक विषय बेहतर बने रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुख का संचार रहेगा. रिश्तों में स्नेह और आदरभाव बना रहेगा. मित्र मददगार होंगे. प्रेम स्नेह में विश्वास बढ़ेगा. अपनों पर ध्यान रखेंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. भौतिक सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे. प्रस्तावों में धैर्य दिखाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सजगता व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. योग व्यायाम बनाए रखेंगे. खानपान में सुधार होगा. सभ्यता एवं संस्कारों पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- सनराइज

एलर्ट्स- गंभीरता बनाए रहें. जोखिम से बचें. बहकावे में न आएं.

