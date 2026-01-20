scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 January 2026: कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा, पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 20 January 2026: सफलता प्रतिशत संवरेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. लक्ष्य साधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सामंजस्य बेहतर बना रहेगा.

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभता का संचारक है. भाग्य में वृद्धि से उत्साह बढ़ा रहेगा. संबंधों में सकारात्मकता से प्रसन्नता बनाए रखेंगे. आपसी सामंजस्यता पर जोर देंगे. मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों व सहयोगियों से भेंट होगी. करियर कारोबार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन में रुचि रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति स्वलाभ के अवसरों को भुनाने में तेज होते हैं. आकस्मिक उपलब्धियों में रुचि रखते हैं. आज इन्हें लाभ संवार पर जोर देना है. नवीन वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में इच्छित उछाल के अवसर बनेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. तेजी से आगे आने की सोच बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत संवरेगा. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा. लक्ष्य साधेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सामंजस्य बेहतर बना रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का साथ और विश्वास पाएंगे. अन्य के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. निजीजीवन खुशहाल रहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार के साथ सुख सौख्य से रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार लेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. संकोच दूर होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- रहन सहन पर ध्यान देंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सेहत के मामले संवरेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ब्राउन

एलर्ट्स- सरलता सक्रियता बढ़ाएं. व्यर्थ दिखावे में न आएं. आत्मनियंत्रण रखें.

---- समाप्त ----
