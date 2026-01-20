Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 20 January 2026: आर्थिक मामले नियंत्रित होंगे, अति उत्साह नहीं दिखाएंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.
नंबर 3- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 3 के लिए आज का दिन औसत से अच्छा है. निजी विषयों में सुख सौख्यऔर सहकार बना रहेगा. विविध मामलों में गति बनाए रखेंगे. आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुशासन बढ़ेगा. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबित मामलों में सक्रियता लाएंगे. अधिकारियों का सहयोग रहेगा. सभी के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे. रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. परिजनों से मधुर संबंध रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपने शब्दों पर कायम रहते हैं. बोलने से पहले कई बार उचित विचार करते हैं. नियमितता बनाए रहते हैं. आज इन्हें लक्ष्य पर नजर बनाए रखना है. सभी को साथ लेकर चलना है.
मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सूझबूझ और सामंजस्य रखें. बड़ों की आज्ञा की अवहेलना नहीं करें. सीख सलाह को अपनाएं. आर्थिक प्रयासों में रुटीन पर जोर देंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवरता पर जोर बना रहेगा. आर्थिक मामले नियंत्रित होंगे. अतिउत्साह नहीं दिखाएंगे.
पर्सनल लाइफ- निजी सूचनाएं व जानकारी अपनों से बांट सकते हैं. सहकार का भाव रहेगा. स्वजनों का विश्वास जीतेंगे. प्रियजनों से मन की बात कहेंगे. माहौल के अनुरूप स्वयं को बनाए रखेंगे. संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. अपनों का ध्यान रखेंगे. रिश्तों का सम्मान करेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाएंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति संवारने पर बल देंगे. व्यवस्था बेहतर होगी. उचित प्रस्ताव मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 9
फेवरेट कलर्स- सिंदूरी लाल
एलर्ट्स- व्यर्थ की बातों और पूर्वाग्रह से बचें. जिद व अहंकार न करें.