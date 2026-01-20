Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 20 January 2026: स्वजनों को अचंभित कर सकते हैं, मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 2 के लिए आज का दिन हितप्रद है. सभी मामलों में सहज गति बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी बने रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रों को सयम देंगे. कार्यक्षेत्र में कर्मठता बनाए रहेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास बढाएंगे. भावनात्मक मामले संवार पर रहेंगे. करीबियों को जोड़कर चलेंगे. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति अपनों के मन की बात समझने में सक्षम होते हैं. सहयोगी संवेदनशील और सरल स्वभाव के होते हैं. इन्हें आज आवश्यक दबाव नहीं लेना है. उतावलेपन से बचना है. वार्ताओं में सहयोग पाएंगे. लक्ष्य साधने का प्रयास बढ़ाएंगे. कामकाज में समय देंगे.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार के मामलों में सक्रियता बढ़ाकर रखेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक पक्ष पर फोकस रखेंगे. सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. रुटीन रखेंगे. प्रबंधन में आगे रहेंगे. भावनात्मकता पर अंकुश रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. व्यापार में सहजता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विश्वास और उत्साह दिखाएंगे. मेलजोल बेहतर बनाए रखेंगे. प्रेम पक्ष बल पाएगा. करीबियों और परिजनों का भरोसा बढे़गा. स्वजनों को अचंभित कर सकते हैं. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. खुशियों में शामिल होंगे. विविध मामले संवार पाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- विपक्षी विरोधी अप्रभावी होंगे. व्यक्तिगत प्रयास बेहतर रहेंगे. उत्साह रखेंगे. रहन सहन प्रभावी रहेगा. आदतों में सुधार लाएंगे. योग प्राणायाम बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर्स- गुलाबी लाल

एलर्ट्स- लोभ प्रलोभव व भ्रम से बचें. लेनदेन में स्पष्टता लाएं.

