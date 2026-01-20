Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 January 2026: लाभ की कोशिशें बनाए रखेंगे, वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.
नंबर 1- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 1 के लिए शुभ समय है. उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में वांछित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर कार्यों में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ विश्वास उत्साहित रखेगा. गतिविधियां नियंत्रण में रहेंगी. रिश्तों को संवारेंगे. कामकाज में श्रेष्छ परिणाम पाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सतत संघर्ष और निरंतरता से अपनी सफलताओं की कहानी लिखते हैं. सहकार और नेतृत्व में आगे होते हैं. आज इन्हें तेजी बढ़ाए रखना है. व्यवस्था के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. उत्साह से कार्य बनेंगे. अपनों की बातों पर ध्यान दें.
मनी मुद्रा- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. लाभ की कोशिशें बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सकारात्मकता रहेगी. वरिष्ठों से तालमेल रखेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. वित्तीय मामले सधेंगे. लाभ बेहतर रहेगा. पेशेवरता बढ़ाएंगे. सबसे सामंजस्य रहेगा. परिणाम अनुकूल रहेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे.
पर्सनल लाइफ- जीवनसाथी से तालमेल बढ़ेगा. सबकी बात ध्यान से सुनेंगे. स्वजनों के लिए हरसंभव प्रयासरत रहेंगे. परिजनों का साथ समर्थन सहयोग रहेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. परिवार के साथ सुख से रहेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. सबके हितों को साधेगे.
हेल्थ एंड लिविंग- अधिकारीगण प्रभावित रहेंगे. साक्षात्कार में बेहतर रहेंगे. शारीरिक दोष दूर होंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9
फेवरेट कलर्स- वाइन रेड
एलर्ट्स- अतिजोखिम लेने से बचें. अफवाह व बहकावे में न आएं.