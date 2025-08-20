Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 9 वाले कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे, रिश्तों में फोकस रखेंगे

<p><strong>मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.</strong></p>

<p>नंबर 9- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 9 के लिए आज का दिन करियर कारोबार में बढ़त बनाए रखेगा. करीबियों के सहयोग सहकार बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएंगे. नीति नियमों का ध्यान रखेंगे. सहजता से आगे बढे़ंगे. वातारण में अनुकूलता रहेगी. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. संबंधों को बल मिलेगा. अनुशासन बढ़ा हुआ रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति विपक्षी जनों का सामना पूरी क्षमता और पराक्रम से करते हैं. व्यवस्था की रक्षा का जिम्मा लेने में हिचकते नहीं हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. परिचितों से मेलजोल बढ़ाएगें. अनुकूलन बढाकर रखेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- जिम्मेदारों और अनुभवियों का साथ बना रहेगा. लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. पेशेवर अवसर का लाभ उठाने की सोच रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. कार्यस्थल पर सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. आपसी विश्वास बढ़ाएंगे. प्रबंधन व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. नियंत्रण बढ़ाएंगे. धूर्तों से सावधान रहेंगे. </p>

<p>पर्सनल लाइफ- स्वजनों से तालमेल बनाए रखें. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. रिश्तों में फोकस रखेंगे. अनुशासन बनाए रहेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. परिजनों का विश्वास बना रहेगा. भावनात्मक मामलों में पहल से बचेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. प्रेम में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- निजी प्रयास सामान्य बने रहेंगे. जीवन स्तर पूर्ववत् रहेगा. व्यवस्था में सुधार बढ़ाएंगे. मनोबल रखें. जीवनशैली संवारें. व्यर्थ बातों से दूरी बनाएं.</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 9</p>

<p>फेवरेट कलर- खाकी</p>

<p>एलर्ट्स- ओछे लोगों से दूर रहे. कामकाज पर ध्यान दें. तैयारी व फोकस रखें.</p>

