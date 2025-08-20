scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 20 August 2025: करियर व्यापार में धैर्य व विनम्रता से गतिमान रहेंगे. कामकाज में निरंतरता व अनुकूलता रहेगी. आर्थिक नीति नियम अपनाएंगे. अनुशासन और अनुपालन संवरेगा.

six horoscope
<p><strong>मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.&nbsp;</strong></p>

<p>नंबर 6- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 6 के लिए साधारण परिस्थिति का निर्माण करने वाला है. करियर व्यापार में धैर्य व विनम्रता से गतिमान रहेंगे. कामकाज में निरंतरता व अनुकूलता रहेगी. आर्थिक नीति नियम अपनाएंगे. अनुशासन और अनुपालन संवरेगा. करीबियों का साथ रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अनावश्यक जल्दबाजी नहीं दिखाएं. निजी मामलों में प्रयास बनाए रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आधुनिकता के प्रशंसक होते हैं. भव्यता को बढ़ाकर रखते हैं. इन्हें आज निर्णय लेने सीख सलाह बनाए रखना है. कार्यों में सरलता रखेंगे. व्यवस्था को बल देंगे. शुभता बनाए रखेंगे. मितभाषी रहेंगे.</p>

<p>मनी मुद्रा- कामकाजी मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासां में संतुलन रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बेहतर बने रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. पेशेवर लाभ के अवसर बने रहेंगे. लंबित कार्यों में हड़बड़ी न करें. बहस से बचेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. रुटीन बढ़ाएंगे. दिनचर्या नियंत्रित रखेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ें. व्</p>

<p>पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में विनय विवेक बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सजगता रहेगी. प्रियजनों का साथ विश्वास पाएंगे. स्वजनों की खामियां को अनदेखा करेंगे. नए लोगों से मेलजोल बढ़ाएंगे. सरप्राइज मिल सकते हैं. चर्चा संवाद में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- भावनात्मक दबाव बना रहेगा. खानपान आकर्षक रहेगा. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. आपसी सहयोग का भाव रखें.</p>

<p>फेवरेट नंबर- &nbsp;2 3 4 5 6 8 9</p>

<p>फेवरेट कलर- सिल्वर</p>

<p>अलर्ट्स- अनावश्यक चर्चा से बचें. प्रलोभन से दूर रहें. क्षमा भाव रखें.</p>

---- समाप्त ----
