Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 4 वाले तेजी से कार्य पूरे करेंगे, घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे

<p><strong>मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4.</strong></p>

<p>नंबर 4- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए इच्छित स्थिति का संचारक है. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. करियर को गति देने में सहयोग पाएंगे. अपेक्षा के अनुरूप सक्रियता बनी रहेगी. पेशेवर प्रयास प्रभावी रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न कार्यों को संवारेंगे. लंबित योजनाएं बल पाएंगी. मजबूती से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक प्रयास रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का आंकलन कठिन होता है. एक लक्ष्य पाने पर दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं. अतिजोखिम के कार्यों से भी जुड़ जाते हैं. आज इन्हें समय की अनुकूलता का लाभ लेना है. रक्त संबंधों व परिचितों से करीबी बनाए रखेंगे.<br />

<br />

मनी मुद्रा- कामकाज में लाभ संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन एवं प्रभाविता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में करीबी सहयोग रखेंगे. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. साझीदारी व सहभागिता बढेगी. तेजी से कार्य पूरे करेंगे. विभिन्न मामलों में दखल रहेगा. परिणाम उम्मीद के अनुरूप रहेगा. वाणिज्यिक लक्ष्य साधेंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- सहकर्मी व मित्र भरोसेमंद रहेंगे. स्नेह उत्साह बढ़ा रहेगा. घरेलु विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भेंटवार्ताएं पक्ष में रहेंगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग भ्रमण संभव होगा.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- करीबियां का सहयोग बना रहेगा. धैर्य विश्वास बढ़ाएंगे. साहसी पराक्रमी बने रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य मनोबल अच्छा रहेगा.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 6 7 8</p>

<p>फेवरेट कलर- ग्रे कलर</p>

<p>एलर्ट्स- अतिउत्साह से बचें. प्रलोभन और बहकावे में न आएं. फोकस बढ़ाएं.</p>

