Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 20 August 2025: मूलांक 1 वाले निजी मामलों में सहज रहेंगे, पद प्रतिष्ठा और लक्ष्य पर ध्यान देंगे

<p><strong>मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.</strong></p>

<p>नंबर 1- 20 अगस्त 2025 का मूलांक 2 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के आज का दिन हितसंरक्षक बना हुआ है. उत्साह उमंग से भरे रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सफलता प्रतिशत संवरेगा. सलाह से आगे बढेंगे. नियमों को बनाए रखेंगे. निजी मामलों में सहज रहेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. जिम्मेदारों का साथ पाएंगे. प्रबंधन में रुचि बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में औरों पर प्रभाव छोड़ने की क्षमता होती है. सबसे सहज वाणी व्यवहार बनाए रखते हैं. आज इन्हें मित्रों का समर्थन मिलेगा. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. यात्रा की संभावना है. व्यक्तिगत हितकर रहेंगे. कार्यगति संवार पर रहेगी.</p>

<p>मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में लाभ व सम्मान बढ़ेगा. आधुनिकता पर बल बना रहेगा. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्यों को गति देंगे. विस्तार के मौके बनेंगे. सूझबूझ व सामर्थ्य बढ़ेगी. जिम्मेदारी निभाएंगे. वरिष्ठ व मित्र सहयोगी होंगे. बजट रखेंगे. पद प्रतिष्ठा और लक्ष्य पर ध्यान देंगे.</p>

<p>पर्सनल लाइफ- संबंधों में मिठास बनी रहेगी. आसपास में शुभता का संचार रहेगा. प्रेम स्नेह के मामलों में मिठास बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत विषय संवार पाएंगे. स्वजन पक्ष में रहेंगे. झुकाव अनुभव करेंगे. बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. रिश्तों का सम्मान बनाए रखेंंगे. सहजता बनी रहेगी. जिद न करें.</p>

<p>हेल्थ एंड लिविंग- आपसी तालमेल रखेंगे. सेहत सुधार पर रहेगी. विविध मामलों में संवेदनशील रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन व मनोबल बना होगा.<br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7</p>

<p>फेवरेट कलर- पिस्ता कलर</p>

<p>एलर्ट्स- बड़बोलापन व हड़बड़ी न दिखाएं. आक्रोश में न आएं.</p>

---- समाप्त ----