Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 19 September 2025: बड़प्पन बनाए रखेंगे, विनम्र बने रहेंगे

नंबर 7

19 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हर मोर्चे पर अपेक्षित प्रतिफल प्रदान करने वाला है. निजी मामलों में अनुशासन रखेंगे. योग्यजन के बीचउ उचित जगह बनाए रखें. आसपास का वातावरण सकारात्मक रहेगा. इच्छित सफलता के योग बने रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे. पेशेवर स्थिति मजबूती होगी. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. स्वजन प्रभाव में रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति के मन की बात को जानाना आमजन के लिए आसान नहीं होता है. ये अपने ही समूह को प्राथमिकता देते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ानी है. निसंकोच आगे बढे़ेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. जोखिम उठाने का भाव होगा.

मनी मुद्रा- सत्ता के गलियारों से करीबी बनी रहेगी. अधिकारियों से नजदीकी बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. सफलता के नए रास्ते बनाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवरता को बल मिलेगा. लक्ष्य फोकस में होंगे. उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे. बड़ी उपलब्धिया पाएंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में सुखकर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलन बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बल पाएगा. साझा संवाद और उत्साह बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में प्रभावी रहेंगे. स्वजनों का सहयोग होगा. रिश्तों पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्र बने रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- खानपान को बल मिलेगा. सभी सहयोगी होंगे. हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्यगत अवरोध दूर होंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सुविधा संसाधनों पर जोर देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- रस्ट कलर

एलर्ट्स- पराक्रम बढ़ाएं. सहजता सौम्यता बनाए रखें. पूर्वाग्रह त्यागें.



