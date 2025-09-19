Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 19 September 2025: सफलता की संभावना रहेगी, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें

नंबर 6

19 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सामान्य से बेहतर स्थिति का सूचक है. विविध विषयों में उचित परिणाम बनाए रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. संपर्क संवाद प्रभावी बनाए रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. सीख सलाह व समर्थन से आगे बढ़ते रहेंगे. लाभ प्रतिशत साधारण रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम स्वयं से करते हैं. सज संवरकर रहना प्रिय होता है. प्राकृतिक वातावरण पसंद होता है. आज इन्हें व्यवस्था पर जोर बनाए रखना है. सकारात्मक विचार एवं व्यवहार को अपनाएंगे. संसाधनों पर जोर देंगे. संबंधों को संवारने की सोच रहेगी.

मनी मुद्रा- आर्थिक जोखिम लेने की स्थिति से बचें. वाणिज्यिक मामलों में धैर्य दिखाएं. कमतर लोगों से दूरी बनाएं. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएं. नवाचार की कोशिशों में सावधान रहें. कारोबार में सजगता बनाए रखें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. औसत सफलता की संभावना रहेगी. पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक पक्ष सुखद और सहज बना रहेगा. अपनों के साथ जिद अहंकार से बचेंगे. मनोभाव व्यक्त करने में आगे होंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. मित्रों का साथ उत्साहित रखेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. रिश्तों में ताजगी रहेगी. रिश्तों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजता पर जोर देंगे. शैली प्रभावी रहेगी. खानपान पर ध्यान बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य जांच बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- हीरे के समान चमकदार

एलर्ट्स- करीबी की कमियों को नजरअंदाज करें. अनावश्यक दखल से बचें.

---- समाप्त ----