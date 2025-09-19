Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 19 September 2025: पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत रहेंगे, संकोच में कमी आएगी

नंबर 3

19 सितंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभेच्छाओं को बनाए रखने वाला है. पेशेवर वांछित सफलता पाएंगे. कार्यक्षेत्र में उचित स्थिति बनी रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. सभी से तालमेल रखेंगे. व्यक्तित्व पर जोर बना रहेगा. भावावेश में निर्णय लेने से बचेंगे. चर्चाओं में सजग रहेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति सबका भरोसा जीतने की कोशिश बनाए रखते हैं. नियम अनुशासन में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें रणनीतिक गतिविधियों जोर देना है. वाणिज्यिक कार्योंं में रुचि बढ़ाएंगे. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. स्वजनों का सहयोग पाएंगे. काम से काम रखेंगे. संकोच में कमी आएगी. शुभ कार्य गति पाएंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में पराक्रम के बल पर अपनी जगह बनाएंगे. पेशेवर प्रभावी प्रदर्शन में आगे रहेंगे. योजनाओं में नियमितता व संतुलन बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. नियमों पर फोकस रखेंगे. वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करें. पद प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत रहेंगे. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. नवीन संबंधों को बल देंगे. करीबियों को जोडे़ रखेंगे. भेंटवार्ता का प्रयास रहेगा. मन के मामले संतुलित रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. प्रियजन परिजन उत्साहित रखेंगे. स्वजनों का आदर सम्मान बढ़ाएंगे. परस्पर भरोसा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सुविधाएं और प्रबंधन पर फोकस होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. रहन सहन पर जोर होगा. मनोबल रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर्स- लेमन कलर

एलर्ट्स- अनुपालन बढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें. प्रशिक्षण् बढ़ाएं.

---- समाप्त ----