Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभतावर्धक है. भावनात्मक पक्ष संतुलित रहेगा. कारोबार में गति आएगी. योजनाओं में स्पष्टता लाएंगे. प्रियजनों से भेंट बढ़ेगी. लाभ के अवसर बढ़ेंगे. प्रबंधन प्रशासन से संबंध सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष में निरंतरता रहेगी. संबंधों में सुधार बना रहेगा. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति, पराक्रमी होते हैं. साहस व पहल बनाए रखने वाले होते हैं. जिम्मेदारियों को निभाते है. आज इन्हें वाणिज्यिक मामलों धैर्य रखना है. सक्रियता पर बल देंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. सभी के साथ से प्रयास बेहतर होंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में रहेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर फोकस रहेगा. लेनदेन की स्पष्टता बनाए रखेंगे. अधिकारियों का साथ पाएंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़ेंगे. अनुशासन बनाए रखेगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. कामकाज में संवार बनी रहेगी. अधिकतर मामलों में उचित परिणाम बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कह पाएंगे. चर्चा संवाद में सभी सहयोगी होंगे. व्यक्तिगत विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम में सफल रहेंगे. रिश्तों में विश्वास और विनम्रता रखेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. साज संवार के प्रयास रखेंगे. आनंद से समय बीतेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- निसंकोच रहेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान में सहजता बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर देंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. उत्साह बना रहेगा. संपर्क बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर- चमकीला लाल

एलर्ट्स- बहस व दिखावे से बचें. तर्कशील रहें. तालमेल से आगे बढ़ें.

