Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम बनाए रखेगा. विभिन्न कार्यों को गति मिलेगी. वरिष्ठों का साथ बनाए रहेंगे. धैर्य धर्म से काम लेंगे. करियर कारोबार की स्थिति मजबूत रहेगी. अपेक्षित सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. विविध विषयो में परिश्रम से सफल होंगे. पेशेवर प्रयासों में संघर्ष बना रहेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सभी की मंगलकामना बनाए रखते हैं. नजरिया वृहद होता है. आज इन्हें संपर्क व सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास बनाए रखना है. चर्चा संवाद में सजगता बनाए रहेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कर्मठता से काम बनाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में उत्सास बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ पर फोकस बढ़ाएंगे. साझीदारी के प्रयास बनेंगे. प्रतिस्पर्धा में सहजता बनाए रहें. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं. धूर्तां से सावधानी बरतेंगे. विभिन्न अवसर भुनाने की सोच रखेंगे. विविध मामले साधेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा.

पर्सनल लाइफ- करीबियों की बातों समर्थन देंगे. रिश्तों पर ध्यान बना रहेगा. संबंधों में आपसी विश्वास रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव बढ़ेगा. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. सीख सलाह अपनाएं. अपनों की खुशी बनाए रखेंगे. घर परिवार में सबसे बनाकर चलेंगे. निजी जीवन में सामंजस्य रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- मितभाषी रहेंगे. विनय विवेक रखेंगे. संतुलन बढ़ाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यवस्था बल पाएगी.



फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर- वॉइलेट

एलर्ट्स- सहनशील बने रहें. बहकावे में न आएं. नीति नियमा बनाए रहें.

