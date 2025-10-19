Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन हितप्रद है. उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. व्यावसायिक लेनदेन में आगे बने रहेंगे. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. निजी संबंधों को संवारेंगे. रिश्ते मजबूत बनेंगे. करियर व्यापार में उत्साह दिखाएंगे. सूझबूझ साहस से आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय प्रयासों को बढ़ाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति हर बात पूरी गंभीरता व जवाबदेही के साथ रखते हैं. पेशेवर गतिविधियों में आगे रहते हैं. मित्रों में भरोसा होता है. आज इन्हें सक्रियता रखना है. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सहकर्मी मददगार होंगे. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य विस्तार पर बल बनाए रहेंगे. अर्थ व्यापार के प्रयासों को बढ़ाएंगे. कार्यगति सहज बनी रहेगी. पेशेवर जन सजगता दिखाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में उत्साह बना रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. उद्योग व्यापार में प्रदर्शन संवरेगा. लाभ प्रभाव बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में स्वार्थ से बचें. संपर्क संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे. परिजनों संग सुखद समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता बढ़ेगी. प्रियजन संग भ्रमण पर जाएंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. रिश्तेदारों का साथ समर्थन मिलेगा. खुशियों में शामिल होंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- काम पर फोकस होगा. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. व्यवस्था में मजबूत रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. मनोबल बनाए रखेंगे. जोखिम उठा सकते हैं. उधार से बचेंगे.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8 9

फेवरेट कलर- रक्तवर्ण

एलर्ट्स- भ्रम में न आएं. सतर्क रहें. लोभ एवं प्रलोभन आने से बचें.

