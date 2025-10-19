Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 4- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभकर है. अपनों से संपर्क संवाद संवारेंगे. व्यक्तिगत संबंधों को बल मिलेगा. बड़ी सोच बनी रहेगी. व्यवस्थागत प्रयासों को गति देंगे. करियर कारोबार में साख बढे़ेगी. लोगों का भरोसा पाएंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति मौके पर चौका मारने में सक्षम होते हैं. योजना व रणनीति निर्माण में तेज होते हैं. आज इन्हें परंपरागत विषयों में सुधार पर कार्य करेंगे. मधुर व्यवहार और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. हितलाभ के अवसर बने रहेंगे. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार पर फोकस बना रहेगा. भेंट संवाद में प्रभावी रहेंगे. वरिष्ठों का साथ समर्थन प्राप्त होगा. साथियों का भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवरों में उत्साह बना रहेगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. विस्तार पर जोर देंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन की बात कहने में आगे रहेंगे. संवाद में सहजता रहेगी. भावनात्मक मामलों में प्रेम स्नेह रखेंगे. घर परिवार में शुभता का संचार बना रहेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. एक दूसरे का आदर सम्मान रखेंगे. चर्चा संवाद हड़बड़ी से बचें. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान में आकर्षण बढ़ाएंगे. साज सज्जा बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 9

फेवरेट कलर- अंजीर समान

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल न दें. काम से काम रखें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----