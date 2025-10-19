Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 19 October 2025: मूलांक 1 वालों की लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, खानपान आकर्षक रहेगा

नंबर 1- 19 अक्टूबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 2 है. अंक 1 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने वाला है. कामकाज में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. अधिकारियों व वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. कार्य व्यापार में व्यवस्था पर ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता रखेंगे. परिवार वालों का समर्थन प्राप्त होगा. पेशेवर प्रयासों को बढ़ाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति की सूझबूझ के सभी कायल होते हैं. शासन व समाज में महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं. आज इन्हें उत्साह से काम लेना है. सहज सावधानी बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. संसाधनों में वृ्द्धि होगी. संकोच में कमी आएगी. मित्र संबंधों को संवारेंगे. संकोच में कमी आएगी.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक विषयों में साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. कार्यव्यवस्था को सम्मान देंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. आत्मविश्वास से आगे बढें़गे. सूझबूझ से परिणाम पक्ष रहेंगे. पेशेवर संबंधों को संवारेंगे. लाभ का प्रयास बना रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. प्रभावी अवसर मिलेंगे. पद प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से भेंट का अवसर बनेगा. शुभ सूचना मिल सकती है. सभी का सम्मान रखेंगे. बात सहजता से रख पाएंगे. बड़ों की सुनेंगे. निजता पर जोर देंगे. विभिन्न मामलों में रुचि दिखाएंगे. परिजन सहयोगी होंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

हेल्थ ऐंड लिविंग- नजरिया बड़ा रखेंगे. सक्रियता बढ़ाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़त पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- माणिक्य के समान

एलर्ट्स- नियमपालन बनाए रखें. आपसी भरोसा रखें. बड़प्पन दिखाएं.

---- समाप्त ----