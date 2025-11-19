Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 19 November 2025: मूलांक 7 वाले विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे, भेंट के अवसर बढ़ेंगे

नंबर 7- 19 नवंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 7 के लिए आज का दिन अवसर बढ़ाने में सहायक है. कला कौशल से अपेक्षित परिणाम पाएंगे. पेशेवर प्रयासों में गति आएगी. लाभ बढ़त पर रहेगा. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. अनुशासन और निरंतरता बढ़ाए रखेंगे. परिजनों का साथ समर्थन बना रहेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की समझ तकनीकी दृष्टिकोण वाली होती है. विविध प्रयासों को सूझबूझ से आगे बढ़ाते हैं. आज इन्हें अनुभवों का लाभ मिलेगा. सीख सलाह का प्रयास बना रखेंगे. अतिसंवेदनशीलता से बचेंगे. फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहायक होंगे. साहस पराक्रम से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यवसाय में लाभ बढ़त पर रहेगा. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. नीति नियम व निरंतरता बनाए रखेंगे. जोखिम लेने से बचें. पेशेवर प्रतिस्पर्धा में बेहतर रहेंगे. कार्य प्रबंधन में गति बढ़ाएंगे. व्यापार शुभकर रहेगा. जिम्मेदारों की सुनेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजनों की सीख सलाह अपनाएंगे. भेंट के अवसर बढ़ेंगे. अन्य की भावना का आदर करेंगे. इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश रहेगी. सुख सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम संबंध सुखकर रहेंगे. वरिष्ठों की मदद मिलेगी. सजगता सहजता से संवाद आगे बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पर ध्यान देंगे. वाणी व्यवहार संवारेंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योजनाएं गति लेंगी. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- नियम पालन पर जोर दें. सहजता बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----