Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 19 December 2025: मूलांक 8 वाले वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे, भावनात्मक संवाद में सहजता बनाए रखेंगे

नंबर 8- 19 दिसंबर 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सामान्य फलकारक है. सभी मामलों में विनय विवेक से काम लें. निजी मामलों में सहजता रखें. रुटीन परिणम पाएंगे. करियर कारोबार में स्पष्टता बढ़ाए रखें. सबको साथ लेकर चलें. योग्यता प्रदर्शन में सहज रहें. योजनाओं में सक्रियता बनाए रखें. मन के मामलों में विश्वास बढ़ेगा. शनि के अंक 8 के व्यक्ति की आंखें प्रभावशाली होती हैं. हर विषय को बारीकी से देखते हैं. संघर्ष बनाए रखते हैं. अनुशासन थोड़ा कम होता है. आज इन्हें सहज सावधानी से काम लेना है. प्रतिष्ठा बनाए रखेंगे. लापरवाही से बचेंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. नियम पालन बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- पेशेवर सहज गति से आगे बढ़ते रहें. समय मिश्रित प्रभाव का बना हुआ है. सहजता से लक्ष्य साधेंगे. प्रबंधन व व्यवस्था को बेहतर बनाएं. विविध गतिविधियों में अनुरूपता रहेगी. बड़ों से सीख सलाह रखें. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़े. वाणिज्यिक विषयों से जुड़ेंगे. जोखिम लेने से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ - घर परिवार के लोगों का साथ पाएंगे. भावनात्मक संवाद में सहजता बनाए रखेंगे. निजी विषयों में बड़प्पन रखेंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति मध्यम रहेगी. व्यक्तित्व संवारेंगे. मित्र मददगार होंगे. तर्क बहस से बेचेंगे. मनोबल उत्साह रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- रॉयल ब्लू

Advertisement

एलर्ट्स- जल्दबाजी व दबाव में निर्णय लेने से बचें. चर्चा में स्पष्ट रहें.

---- समाप्त ----