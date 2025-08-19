Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 19 August 2025: मूलांक 9 वाले अपनी बात मजबूती से कहेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

<p>नंबर 9<br />

19 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यकारक है. प्रियजनों संग भेंट भ्रमण बढ़ेगा. विभिन्न विषयों में इच्छित परिणम पाएंगे. करियर कारोबार में उत्साह बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. करियर कारोबार में उन्नति रहेगी. साक्षात्कार में सफल रहेंगे. मित्रों और करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था में भरोसा बढ़ाएंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रहेगा. प्रयास बेहतर बने रहेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति हरस्थिति में राह बना लेने की क्षमता रखते हैं. स्पर्धा में अव्वल होते हैं. इन्हें आज सभी क्षेत्रों में तेजी दिखानी है. अनुकूलता बनी रहेगी.<br />

<br />

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधकीय प्रयास बेहतर रहेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बहकावे में नहीं आएंगे. कमतर लोगों से दूरी रखेंगे. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. पेशेवरता पर जोर रखेंगे. अवसरों पर ध्यान देंगे. संवेदनशील रहेंगे. अफवाहों पर भरोसा नहीं करें. लाभ बढ़ा हुआ रहेगा. </p>

<p>पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से प्रेम स्नेह बढ़ेगा. रिश्तों में समता संतुलन बढ़ाएंगे. अपनी बात मजबूती से कहेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. प्रेम पक्ष सुखद रहेगा. संबंधों में प्रभावी परिणाम बनेंगे. रिश्तों में शुभता रहेगी. निजी विषयों में उत्साह दिखाएंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. मित्रता मजबूत होगी. </p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. अवसर भुनाएंगे. परिवार में सुख संरचना बनी रहेगी. मनोबल बढ़ाकर रखेंगे. <br />

<br />

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9 </p>

<p>फेवरेट कलर- लाल</p>

<p>एलर्ट्स- संवेदशनशीलता बनाए रहें. प्रबंधन संवारें. विवाद न करें. </p>

---- समाप्त ----