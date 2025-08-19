scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 19 August 2025: मूलांक 1 वालों के मन के मामले सुखद रहेंगे, जानिए कैसा जाएगा आज आपका दिन

Numerology Number 1 Prediction, Aaj ka Mulank 1 19 August 2025: योग्यता प्रदर्शन व साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. कामकाज में सरलता सहजता बनी रहेगी. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास अनुकूल बने रहेंगे.

one horoscope
<p>नंबर 1<br />
19 अगस्त 2025 का मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाने में सहयोगी है. विविध गतिविधियों में तेजी आएगी. कला कौशल व पेशेवरता बनाए रहेंगे. अनुशासन अनुपालन पर जोर रहेगा. उल्लेखनीय परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अनुभवियों की सीख सलाह का सम्मान करेंगे. विनम्रता और सामंजस्यता रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में सब के लिए सहयोग का नजरिया होता है. आज इन्हें प्रयासों में सकियता बनाए रखना है. नकारात्मक चिंतन सें बचना है. परिवार से सामंजस्य व सहयोग मिलता रहेगा. विनम्रता बनाए रहेंगे. उत्साह कार्य करेंगे. विनय विवेक बढ़ेगा.&nbsp;</p>

<p>मनी मुद्रा- लाभ विस्तार पर जोर बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के कार्य बनेंगे. योग्यता प्रदर्शन व साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे. कामकाज में सरलता सहजता बनी रहेगी. प्रबंधन एवं प्रशासन के प्रयास अनुकूल बने रहेंगे. पैतृक मामले पक्ष में बनेंगे. नीति नियम रखेंगे.&nbsp;</p>

<p>पर्सनल लाइफ- अपनों का ध्यान रखेंगे. सहज संवाद संवारेंगे. प्रियजनों से सहज रहेंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. मन के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में प्रेम स्नेह बढ़ेगा. समता सामंजस्य बनाए रखेंगे. निजी प्रयासों में अनुकूलता रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों में भरोसा रखेंगे. वचन निभाएं. मितभाषी रहें.&nbsp;</p>

<p>हेल्थ ऐंड लिविंग- प्रयासों में गति रहेगी. फोकस रखेंगे. अवसर का लाभ उठाएंगे. विश्वास बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार उत्साही रहेगा.&nbsp;</p>

<p>फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9</p>

<p>फेवरेट कलर- वाइन रेड</p>

<p>एलर्ट्स- रुटीन संवारें. जिद व दिखावे में न आएं. अहंकार से बचें.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

लेटेस्ट

