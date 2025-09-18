scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 9 वालों का आत्मविश्वास बढे़गा, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 18 September 2025: आर्थिक मामले संवारेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. साख में वृद्धि होगी.

Advertisement
X
nine horoscope
nine horoscope

नंबर 9
18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ फल देने वाला भाग्य सूचक है. अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे. विवेक विनम्रता से सबको प्रभावित करेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल देंगे. उचित परिणाम बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय फल पाएंगे. कामकाज में प्रभावी रहेंगे. उत्साहित बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. इच्छित सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति ऊर्जा पुंज की भांति होते हैं. शक्ति में भीम समान होते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. चर्चा संवाद में स्पष्टता रखेंगे. 
 
मनी मुद्रा- पेशेवर उम्दा प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में मनोवांछित परिणाम मिलेंगे. पेशेवर उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामले संवारेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. साख में वृद्धि होगी. 

पर्सनल लाइफ- मनप्रसन्न बना रहेगा. समता सामंजस्यता और सहभागिता बढ़ाएंगे. विनम्रता से काम लेंगे. मित्रगण उत्साहित रहेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. परिजनों संग हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. भावनात्मक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- पहल बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि प्रसन्न रहेंगे. आत्मविश्वास बढे़गा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे. 
 
फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 8 वाले मनोबल ऊंचा रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
मूलांक 7 वाले खुशियों को साझा करेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
मूलांक 6 वाले तेजी से आगे बढ़ेंगे, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मूलांक 5 वाले बड़प्पन बनाए रखेंगे, आज करें इस रंग का प्रयोग 
मूलांक 4 वालों के निजी विषयों में सहजता सरलता बनी रहेगी, पद प्रतिष्ठा पर जोर रखें 

फेवरेट कलर्स- गेरुआ

एलर्ट्स- नियम-अनुपालन रखें. अनुशासन बढ़ाएं. अफवाहों को अनदेखा करें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement