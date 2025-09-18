scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 8 वाले मनोबल ऊंचा रखेंगे, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 18 September 2025: व्यक्तित्व आकर्षक् रहेगा. सभी क्षेत्रों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. समकक्षों का साथ रखेंगे. अतिचिंतन की स्थिति से बचेंगे. व्यवहारिकता बनाए रखें.

नंबर 8
18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन प्रभावपूर्ण परिस्थिति बनाए रखने में सहयोगी है. व्यक्तित्व आकर्षक् रहेगा. सभी क्षेत्रों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. समकक्षों का साथ रखेंगे. अतिचिंतन की स्थिति से बचेंगे. व्यवहारिकता बनाए रखें. नवाचार से बचेंगे. सहनशील बनेंगे. शनि के अंक 8 में बाल की खाल निकालने में सक्षम होते हैं. नजरिया गहरा होता है. शोधकार्यों में रुचि रखेंगे. आज इन्हें कामकाज में निरंतरता बढ़ाना है. पेशेवर मामलों में पहल से बचेंगे. वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. अपनों का सहयोग रहेगा. सबका समर्थन पाएंगे. 

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. योग्यता व अनुभव का लाभ मिलेगा. अनुशासन से सफलता बनेगी. कामकाजी विषय साधेंगे. कार्य प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे. करियर व्यापार आकर्षक रहेगा. जिम्मेदारों का अनुसरण रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएं. पेशेवरता अपनाएंगे. कार्यक्षमता संवारेंगे. 

पर्सनल लाइफ- मित्रगण मदद बनाए रखेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. अपनों के साथ विश्वास बना रहेगा. निजी विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. रिश्तों में अनुकूलता बढ़ाएंगे. प्रेम संबंध अपेक्षा के अनुरूप रहेंगे. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. चर्चा में सजगता रखेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- परिवार में सामंजस्य रखेंगे. परस्पर विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रुटीन संवारेंगे. 

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- पीला

एलर्ट्स-  अनावश्यक वार्तालाप से बचें. सोच बड़ी रखें. ठगों से बचें. 
 

---- समाप्त ----
