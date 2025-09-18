scorecardresearch
 

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 September 2025: मूलांक 7 वाले खुशियों को साझा करेंगे, जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 18 September 2025: निजी चर्चाओं में सहज रहेंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सीख सलाह पर अमल करेंगे. वादा निभाएंगे. परस्पर साथ समर्पण बनाए रखेंगे.

seven horoscope
नंबर 7
18 सितंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन उत्तम फलदायक है. घर परिवार के लोगों का हरसंभव साथ व सहयोग रहेगा. बेहतर संचार तंत्र बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में सजगता रखेंगे. सूझबूझ के साथ आगे बढेंगे. परिस्थितियां सामान्य रहेंगी. नियमों का पालन रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. वचन देने से बचेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तर्कबुद्धि के धनी होते हैं. विज्ञान को जीवनशैली में बनाए रखते हैं. समझ गहरी होती है. आज इन्हें रुटीन रखना है. योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत होगी. निरंततरता व सक्रियता बनाए रखें. अड़चनों के हल खोजेंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा. कार्यगति संवार पाएगी. 

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में तेजी का भाव बना रहेगा. चहुंओर सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. नए अनुबंध बन सकते हैं. पेशेवरता और कर्मठता बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. पेशेवर कार्यों में उपलब्धि संभव है. अवसर का लाभ उठाएं. महत्वपूर्ण मामलों में गति रखेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. सफेदठगों से बचाव रखें. मितभाषी रहें. 

पर्सनल लाइफ- अन्य की भावनाओं का ख्याल रखें. रक्त संबंधों का सम्मान रहेगा. निजी चर्चाओं में सहज रहेंगे. मन प्रसन्न बना रहेगा. खुशियों को साझा करेंगे. मित्रों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सीख सलाह पर अमल करेंगे. वादा निभाएंगे. परस्पर साथ समर्पण बनाए रखेंगे. 

हेल्थ ऐंड लिविंग- घर परिवार का समर्थन रहेगा. बड़ों की सुनेंगे. वातावरण में संतुलन रहेगा. समन्वय रखेंगे. रहन सहन आकर्षक होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 
 
फेवरेट नंबर-  1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- विनम्र रहें. सात्विकता अपनाएं. नकारात्मक सोच से दूर रहें. पूर्वाग्रह त्यागें. 

---- समाप्त ----
